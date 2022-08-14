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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 серпня.

Завершилася 171 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- ЗСУ розгромили п’яту частину підрозділів російських військ, залучених до війни в Україні — Залужний.

- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області, анонсували найближчим часом "певні результати" та пообіцяли розповісти про них.

- Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що коли люди, які житимуть в тимчасовому житлі для переселенців, зможуть повернутися додому, ці квартири передадуть військовим, медикам, працівникам поліції.

- Правоохоронці затримали жительку Києва, яка здавала співробітнику ФСБ РФ місця дислокації українських військових – жінці повідомили про підозру.

- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі – за його словами працюють партизани.

Коротко. Війна. День 171. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли із артилерії різних калібрів по районах населених пунктів Сеньківка, Грем’яч і Пушкарі на Чернігівщині та Басівка і Кіндратівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.

На Харківському напрямку ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Уди, Прудянка, Руська Лозова, Черкаські та Руські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Наші воїни гідно зустріли окупантів — завдали втрат та змусили тікати.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Вірнопілля, Богородичного, Великої Комишувахи, Довгенького, Краснопілля, Долини та Дібрівного. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Залиман. Неподалік Нової Дмитрівки та Долини намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Часового Яру, Бахмута та ще семи населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Веселої Долини, Кодеми, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Бахмутського.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мав. В окремих районах ще тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка та Олександропіль. Завдав авіаудару біля Мар’їнки.

Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного.

Спроби загарбників покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших. Авіація противника діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового.

Окупанти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. З втратами відступили.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було.

Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь.

І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто допомагає їм у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді.

Кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки та спецслужб, для нашої армії".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!