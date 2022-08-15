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Форвард мав вийти в стартовому складі.

Протистояння між Левеном та Брюгге в рамках четвертого туру бельгійської Ліги Жюпіле мало б стати надважливим для українського нападника Миколи Кухаревича, якого головний тренер господарів Марк Бріс вирішив долучити до стартового складу своєї команди.

Однак за декілька хвилин до стартового свистка в звітній зустрічі прес-служба Левена повідомила про пошкодження 21-річного виконавця, яке він отримав під час розминки безпосередньо на футбольному газоні стадіону Ден Дрееф.

Українця на цю гру замінив Хамза Менділь, однак господарям поля це не допомогло — столичний колектив тричі розписався в їхніх воротах без належної відповіді (0:3).

Голи в складі Брюгге забивали Каспер Нільсен, Ферран Жужла Блан та Ноа Ланг, тоді як інший українець, захисник Едуард Соболь, так і залишився на лаві для запасних.

Цікаво, що для Кухаревича ця поява на полі мала б стати дебютною в стартовому складі команди в цьому сезоні.

До цього Микола за три виходи на заміну награв разом 50 хвилин.