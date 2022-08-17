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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 16 серпня.

Завершилася 174 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

✴️ У Лисичанську ЗСУ знищили колишню будівлю СБУ, де окупанти організували свій штаб.

✴️ На Рівненській АЕС Енергоатом планує збудувати п’ятий енергоблок.

Сьогодні на станції відбулася зустріч президента Енергоатома з працівниками АЕС та її очільником. Вони обговорили будівництво блока з використанням реакторів нового покоління.

✴️ Володимир Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Тепер до складу Ставки увійдуть:

▪️перший заступник голови СБУ Василь Малюк;

▪️командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра;

▪️командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко.

Також у ставці затверджено командувача Нацгвардії Юрія Лебедя.

Натомість зі ставки виводять Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.

✴️ Україна повернула тіла ще 19 загиблих військовослужбовців, — Мінреінтеграції.

✴️ У Латвії розпочали новий збір на Байрактар для України!

✴️ Вирок у справі про збитий боїнг MH17 суд винесе 17 листопада, — Reuters

За даними прокуратури, один український і три російських обвинувачених, які перебувають на волі, допомагали постачати ракетну систему.

Коротко. Війна. День 174. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої Держави. На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань збройних сил російської федерації та республіки білорусь не виявлено. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі. На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Кам’янської Слободи на Чернігівщині та Ходиного і Сваркового Сумської області. Тривають розвідпольоти БПЛА противника. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки. Зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки. На Слов’янському напрямку противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини. В районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії. Неподалік Мазанівки противник намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар’ївки, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат та відступив. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Також ворог завдав авіаударів неподалік Яковлівки та Соледара. Намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження — втік. Наступальні та штурмові дії окупантів в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом. На Авдіївському напрямку противник, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, завдав авіаудару біля Мар’їнки. Вів наступ у районі Невельського, бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Володимирівки, Новоукраїнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, Чарівного, Времівки, Кам’янського, Дорожнянки та Новополя. Ворог завдав авіаційних ударів біля Новоандріївки, Павлівки і Полтавки. Веде наступ неподалік Новомихайлівки, бойові дії тривають. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на недопущенні просування наших військ та веденні повітряної розвідки БпЛА. Ворог продовжує обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Прибузьке, Шевченко, Киселівка, Благодатне, Широке, Кобзарці, Андріївка, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Велика Костромка та Червоногригорівка. Завдав авіаційних ударів в районах Посад-Покровського, Білої Криниці та Лозового. Недолуга спроба наступального бою поблизу Новогригорівки завершилась для окупантів значними втратами та втечею.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби.

Що менше в окупантів буде можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі.

І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні