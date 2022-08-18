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21 серпня підопічні Наталії Зінченко зустрінуться з переможцем дуелі БІІК-Шимкент — Спліт.

Харківський Житлобуд-2, який виступає на міжнародному рівні під назвою Ворскла-Харків-2, у півфіналі першого раунду жіночої Ліги чемпіонів обіграв грузинський Ланчхуті.

Матч закінчився з рахунком 5:0 на користь українок, у складі яких голами відзначилися Роксолана Кравчук, Яна Калініна, Ольга Осіпян та Ірина Котяш, яка оформила дубль.

Також зазначимо, що грузинська команда догравала зустріч у меншості після двох вилучень.

21 серпня підопічні Наталії Зінченко у фіналі зустрінуться з переможцем дуелі БІІК-Шимкент (Казахстан) — Спліт (Хорватія). Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Ворскла-Харків-2 — Ланчхуті (Грузія) 5:0

Голи: Котяш, 1, 90+2, Кравчук, 7, Калініна, 40, Осіпян, 78.

Ворскла-Харків-2: Самсон (Бондарчук, 46), Філенко (Котик, 46), Панцулая, Корсун, Подольська, Амбруш (Вінтоняк, 72), Осіпян, Андрухів (Забитівська, 80), Калініна, Котяш, Кравчук (Радіонова, 66).

Ланчхуті: Габунія, Нарсія (Алелішвілі, 37), Ахмадова (Гуджабідзе, 46), Каландадзе, Чхартішвілі, Гоцірідзе (Капанадзе, 78), Бакарандзе, Хабурдзанія (Цоцерія, 46), Бакрадзе, Чконія, Сулашвілі.

Попереджені: Забитівська — Сулашвілі, Бакрадзе, Чконія, Бакарандзе, Чхартішвілі.

Вилучені: Бакрадзе, 47, Сулашвілі, 56.