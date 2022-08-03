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Харків'янки 18 серпня зіграють із грузинським Ланчхуті.

Визначилися місце та час проведення міні-турніру Шляху чемпіонів першого раунду жіночої Ліги чемпіонів, де зіграє харківський Житлобуд-2, який виступатиме під назвою Ворскла-Харків-2.

За результатами жеребкування в півфіналі міні-турніру харків'янки 18 серпня зіграють із грузинським Ланчхуті, а в разі успіху у фіналі 21 серпня зійдуться в боротьбі за путівку до другого етапу з переможцем пари БІІК-Шимкент (Казахстан) — Спліт (Хорватія).

Ліга чемпіонів. Перший раунд. Шлях чемпіонів. Група 3

18.08.2022 Півфінали

Ворскла-Харків-2 (Україна) — Ланчхуті (Грузія) 12.00

БІІК-Шимкент (Казахстан) — Спліт (Хорватія) 19.00

21.08.2022

Матч за третє місце — 12.00

Фінал — 19.00

Поєдинки пройдуть у хорватському місті Вараждин на стадіоні Вартекс.