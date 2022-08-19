Другое

Олександр Усик і Ентоні Джошуа знову зустрінуться в поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) в реванші зустрінеться з колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Цей бій відбудеться у суботу, 20 серпня, у Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome. Розпочнеться орієнтовно о 23:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція бою Усик — Джошуа

Буде доступна починаючи з 23:00 за Києвом.

В Україні бій можна буде подивитися безкоштовно. Як повідомив промоутер Усика Олександр Красюк, боксер особисто викупив права на трансляцію поєдинку, щоб для українців перегляд був у вільному доступі.

Трансляція бою покажуть медіасервіс MEGOGO, відеоплатформа Volia TV, національна телерадіокомпанія Суспільне, YouTube-канал Олександра Усика — USYK 17.

Фаворитом майбутнього реваншу Усик — Джошуа є український боксер. На перемогу нашого чемпіона приймають ставки з коефіцієнтом 1,61, тоді як можливий тріумф британця експерти оцінюють у 2,6. Імовірність нічиєї у цьому поєдинку оцінили у 21,00.