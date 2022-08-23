Рішення буде ухвалено наступного місяця.
А Трабзонспор поки поза підозрою
23 серпня 2022, 12:49
Двадцять клубів підозрюються у порушенні фінансового феєр-плею, повідомляє The Times.
За інформацією джерела, наступного місяця УЄФА оголосить санкції щодо десяти команд, які порушили фінансовий фейр-плей минулого сезону. У цьому списку Барселона, ПСЖ, Ювентус, Інтер та Рома.
Під підозрою також є Арсенал. Проте не всі клуби ще подали звіти до УЄФА, тому їхня ситуація може змінитися.
У будь-якому випадку, у вересні ситуація має прояснитися.