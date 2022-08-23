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Рішення буде ухвалено наступного місяця.

Двадцять клубів підозрюються у порушенні фінансового феєр-плею, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, наступного місяця УЄФА оголосить санкції щодо десяти команд, які порушили фінансовий фейр-плей минулого сезону. У цьому списку Барселона, ПСЖ, Ювентус, Інтер та Рома.

Під підозрою також є Арсенал. Проте не всі клуби ще подали звіти до УЄФА, тому їхня ситуація може змінитися.

У будь-якому випадку, у вересні ситуація має прояснитися.