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Football.ua щиро вітає державу і її громадян із нашим головним національним святом!

Сьогодні, 24 серпня, Україна, незважаючи на усі події минулих років у світі, святкує свій 31 день народження – День Незалежності!

22 січня 1918 року вперше у XX столітті була проголошена українська незалежність. Через 73 роки Україна відновила цю незалежність після періоду радянської окупації.

24 серпня 1991 року Україна вперше відсвяткувала найважливіше національне свято, яке об'єднало всіх мешканців нашої держави та її гостей з усього світу. Люди у всіх містах завжди вивішували українські прапори, щоб нагадати про нашу ідентичність та висловити гордість за свою країну.

На жаль, через повномасштабне російське вторгнення на територію України, яке відбулося рівно шість місяців тому, масових святкувань, звісно, не буде. Але сподіваємось, що незабаром ми відсвяткуємо нашу перемогу над окупантами та загарбниками в черговій нашій боротьбі за те, щоб бути вільними та незалежними!

Ще раз нагадуємо, щоб ви прямували в укриття у разі сповіщень про повітряні тривоги! Не забуваймо, що війна продовжується, підступний ворог все ще перебуває на нашій землі, а наш народ продовжує сплачувати високу ціну на фронті за збереження своєї незалежності.

Колектив Football.ua вітає наших читачів із головним державним святом! Нехай у нашій Батьківщині буде мир, благополуччя та панує тільки позитивна атмосфера. Всі ми можемо робити нашу країну кращою, і вона відплатить сповна добром на добро.

З Днем Незалежності, вільний та незламний народе! Слава Україні! Віримо у ЗСУ!