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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 24 серпня.

Завершився сто вісімдесят другий (182) день героїчного спротиву українського народу російському військовому вторгненню, який співпав з Днем Незалежності України.

Очікувано не обійшлося без повітряних та ракетних ударів по військовим та цивільним цілям в Україні. Вчорашній день особливо був багатим на повітряні тривоги.

Втрати р**ні

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Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻На Волинському, Полісському та Сіверському напрямках ситуація залишається незмінною. На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії населені пункти Товстодубове, Шевченкове та Запсілля Сумської області.

🔻На Харківському напрямку ворог обстріляв райони Харкова, Світличне, Слатине, Руські Тишки та ще двадцять населених пунктів зі ствольної та ракетної артилерії. Використовували авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтів, Пришиба, Рубіжного та Одноробівки.

🔻На Слов'янському напрямку ворог уражав райони Слов'янська, Долина, Бражківка, Богородичне, Краснопілля, Костянтинівка, Дібрівне. Зробив невдалу спробу нападу в напрямку Нової Дмитрівки.

🔻На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірне, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського.

У напрямку Бахмута під удар ворожого ствольної та ракетної артилерії потрапили райони Костянтинівка, Бахмутська, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка. Ворог авіаударами намагався знищити важливі об'єкти в районах міст Соледар та Бахмут.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямку населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Вони були відбиті та відступили.

🔻На Авдіївському напрямку ворог застосував ствольну артилерію та множинні ракетні системи для обстрілів околиць Авдіївки, Александропіль, Опитне, Водяне, Новобахмутівки, Краснохорівки та Невельське. Від ворожих авіаударів зазнали ударів по районах населених пунктів Мар'їнка, Олександропіль та Водяне.

наступальними та штурмовими діями окупанти знову намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат і пішли.

🔻На Новопавлівському напрямку зафіксовано удари ворожих авіацій поблизу Володимирівки, Павлівки та Новомайорського. Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямку населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка, Велика Новосілка.

🔻На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополе, Малі Щербаки, Оріхів та ще п'ятнадцять населених пунктів зі ствольної та ракетної артилерії. Збили ворожі літаки біля Новосілки, Полтавки, Новополя та Дорожнянки.

Морське угруповання ворога у водах Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання щодо блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та пошкодження військових об'єктів та елементів інфраструктури в гли риторія України.

🔻На Південнобухському напрямку ворог з метою стримування наших військ обстрілював територію уздовж лінії зіткнення з наявних засобів вогнепального пошкодження. Використовували авіацію для нанесення ударів по ділянках населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця.

Зробив невдалу спробу нападу в напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали втрат ворогу та відштовхували їх назад.

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 24 серпня

"Вже майже ніч, завершується наш головний день, День Незалежності. Але наша незалежність не завершується і ніколи не завершиться. І 32-й наш День Незалежності буде, і 33-й, і всі наступні, скільки триватиме час на землі. Україна – це назавжди. І щодня ставатиме тільки міцнішою.

Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають. Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників із нашої землі.

Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти, ці вороги! Вічна слава всім нашим воїнам, нашому народу! Слава нашому українському міцному світу, нашій незалежності, нашій нації, слава вам усім!

Слава Україні!"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛