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Пропонуємо вашій увазі найцікавіше, що чекає на нас у цьому турі в європейському і українському футболі.

Сезон-2022/23 з футболу лише починає набирати обертів, але цього тижня є кілька топ-інтриг.

Зокрема, чи зможе Ліверпуль здобути першу перемогу цього сезону в АПЛ? Так, досить несподівано, що "червоні" поки що лише втрачають очки.

У другому турі української Прем'єр-ліги між собою зіграють Динамо та Дніпро-1. Перший топ-матч нового сезону УПЛ!

А також інші інтриги вікенду – у цій статті!

Чи зможе Ліверпуль здобути першу перемогу в АПЛ цього сезону?

Хто б міг подумати, що це питання взагалі може порушитися. Але, на жаль, на старті сезону АПЛ Ліверпуль взагалі не вражає. Дві нічиї та поразка від кризового Манчестер Юнайтед — такі "успіхи" у підопічних Юргена Клоппа.

Ситуація після трьох турів така, що Ліверпуль та Борнмут – сусіди за турнірною таблицею. При цьому у "сherries" на одне очко більше і, відповідно, розташовуються вони на одну позицію вище.

Очікується, що після поразки від Манчестер Юнайтед Юрген Клопп "струсить" команду. Питання лише у тому, як відреагують футболісти з погляду своєї гри на футбольному полі.

Зважаючи на те, що гра на Енфілді, та спрагу реабілітуватися, ми думаємо, що четвертий тур закінчиться для Ліверпуля перемогою.

Чи заб'є Пауло Дібала своїй колишній команді?

З червня 2015 року по травень 2022 року Пауло Дібала виступав за Ювентус. Вже наприкінці сезону стало відомо, що кар'єра 28-річного футболіста у Турині завершується. Сторонам не вдалося домовитись про новий контракт, внаслідок чого Дібала залишив клуб на правах вільного агента.

Спочатку аргентинець був близьким до переходу до Інтеру, але щось не склалося. Можливо, річ у тому, що "нерадзурі" повернули до свого складу Ромелу Лукаку з Челсі на правах річної оренди, а також у команді залишилися Хоакін Корреа та Лаутаро Марітнес. Тому витрачатися на зарплату Дібалі не мало сенсу.

Як би там не було, отримати Дібалу вдалося Жозе Моуріньо. Крім того, Рома близька до того, щоб підписати Андреа Белотті на правах вільного агента. Лінія нападу Абрахам – Белотті – Дібала виглядає дуже перспективною, але мова зараз не про це.

Чи зуміє Дібала засмутити свою колишню команду забитим голом? А чому б і ні?!

Чи звільнять Тедеско з Лейпцига?

А от у Німеччині, не виключено, може відбутися перша відставка. Керівництво Лейпцига вирішуватиме, чи звільнити Доменіко Тедеско за результатами зустрічі з Вольфсбургом.

"Бики" незадоволені результатами команди: поразка від Баварії у Суперкубку Німеччини, а також два очки у трьох турах. Поразка або, можливо, нічия можуть поставити хрест на кар'єрі Тедеско в Лейпцигу, який очолив клуб лише наприкінці минулого року.

На наш погляд, таке рішення було б поспішним, хоч і німецько-італійський тренер грішив, тренуючи московський Спартак.

Що ж, стежитимемо за матчем Лейпциг – Вольфсбург та за подальшим розкладом подій.

Чи зможе Монако охолодити запал ПСЖ?

5:0, 5:2, 7:1... На старті сезону ПСЖ просто знищує своїх суперників, демонструючи феноменальну результативність та яскравий атакуючий футбол. Деякі експерти зазначають, що головний тренер парижан Крістоф Галтьє навіть зумів змусити зіркове тріо в особі Мессі – Мбаппе – Неймара бігати в оборону відбирати м'яч, коли рахунок і так на користь ПСЖ.

На цьому етапі сезону, хоч і пройшло лише три тури, немає особливих надій, що Монако зможе відібрати очки у ПСЖ. Проте тренерський штаб і аналітики мали час підготуватися, бачачи, як паризький клуб діяв проти Клермона, Монпельє та Лілля.

Мабуть, головна інтрига цього матчу полягає в тому, чи зможуть "монегаски" охолодити запал ПСЖ. Ну, наприклад, пропустивши хоча б не більше трьох голів у свої ворота. На жаль, на старті сезону поки що такі реалії...

Динамо — Дніпро-1: як закінчиться перший топ-матч УПЛ цього сезону?

Минулого сезону чемпіонат, як відомо, не був дограний через повномасштабну війну російської федерації проти України. Сезон було завершено, а відіграно було лише вісімнадцять турів. За підсумками — Дніпро-1 зайняв третій рядок, а Динамо — другий.

На даний момент Шахтар, Динамо та Дніпро-1 – це топ-команди УПЛ. Три перші місця минулого сезону. Проте є питання щодо того, як дніпряни гратимуть під керівництвом Олександра Кучера. Нагадаємо, що Ігор Йовічевич покинув клуб і зі скандалом перейшов тренувати Шахтар.

Третє місце дозволило Дніпру-1 кваліфікуватися до Ліги Європи у раунд плей-оф, звідки після поразок від АЕК команда відправилась до Ліги конференцій.

Що стосується Динамо, то підопічні Мірчі Луческу, які посіли минулого сезону друге місце в УПЛ, стартували з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни зуміли пройти Фенербахче та Штурм, але без шансів поступилися Бенфіці із загальним рахунком 0:5.

Від першого топ-матчу УПЛ у сезоні очікуєш інтриги і, в ідеалі, безліч забитих голів. Але навряд чи варто чекати на останнє, враховуючи нинішні реалії.

Поєдинок пройде у Львові на "Львів Арена", але цілком очікується, що російські терористи знову піднесуть "сюрпризи". Минулий матч на "Львів Арені" став найтривалішим, мабуть, за всю історію футболу через сигнали повітряної тривоги. Так, поєдинок Рух – Металіст тривав понад чотири години. Будемо сподіватися, що цього разу ситуація буде спокійною, а матч зможе порадувати глядача у такий складний для всієї країни час.