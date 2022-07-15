Украина

У таборі дніпрян незадоволені рішенням хорвата.

Хорватський тренер Ігор Йовічевіч прийняв рішення змінити Дніпро-1 на донецький Шахтаря і вже провів перше тренування з новою командою.

У дніпровському клубі залишилися незадоволені відходом свого тренера — почесний президент клубу Юрій Береза образив Йовічевіча у коментарях до посту у Facebook.

"П*дар", — написав Юрій Береза.

Нагадаємо, що раніше новий головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів, хто увійде до його штабу.