Україна
24 серпня 2022, 19:32
Металіст переграв Рух у рекордному за тривалістю матчі
Актуальний "кризовий" регламент УПЛ працює проти здорового глузду.
Рух — Металіст, фото ФК Металіст Харків
24 серпня 2022, 19:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Металіст 1:2
Голи: Климчук, 41 — Підлепенець, 37, Прядун, 66
Рух: Паньків — Сич, Білий (Дідик, 83), Слюсар, Лях — Довгий (Федорчук, 69), Сапуга — Соломон-Отабор (Бойчук, 70), Таллес (Притула, 77), Руніч (Карабін, 77) — Климчук.
Металіст: Рибка — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець (Багачанський, 76), Танковський (Порох, 89), Панасенко (Прядун, 64), Картушов — Коркішко.
Попередження: Сапуга, Білий, Лях, Слюсар — Каплієнко, Ралюченко, Романюк, Мизюк