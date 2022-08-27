Завершилася 184 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

✴️У Бучі планують збудувати дитячий садочок за грузинським проектом. 

До фінансування ініціативи долучилися представники громадянського суспільства та бізнесу Грузії. 

✴️СБУ та Офіс Генпрокурора знайшли ще одного потенційного зрадника. 

Затримали і оголосили підозру т.в.о. керівника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки. 

✴️В тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині наші військові знищили базу рашистів у готелі «Донбас». 

✴️МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня. 

✴️Бельгія надасть нелетальну допомогу для українських військових на 8 млн євро. 

 

Коротко. Війна. День 184. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог задіяв ствольну артилерію для обстрілів цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Середина Буда, Шевченкове, Катеринівка та Вільне Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Здійснили обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове.

На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Зафіксовано обстріли поблизу Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки. Завдав авіаударів біля Бражківки та Залимана. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Спірного та Сіверська. Вів повітряну розвідку біля Тетянівки.

На Бахмутському напрямку ворог завдав вогневого ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ у районах населених пунктів Тихонівка, Васюківка, Соледар, Бахмут та Шуми. Задіяв авіацію для ударів біля Яковлівки та Кодеми.

Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли у районах Олександрополя, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Нетайлового, Галицинівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки. Завдав авіаударів неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки.

Загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів авіації противника зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдав авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Партизанське, Червона Долина, Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна. Ударами авіації намагався зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.

Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та завдають окупантам втрат у ближніх боях.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:


"Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

Українське зерно й сам факт того, що запрацював наш напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи, не допускають катастрофічного дефіциту.

Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.

Цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній і державного бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році.

Це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону і всього світу. І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи. І наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!