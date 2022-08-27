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Українського фахівця оцінили за заслугами.

Сергій Ребров став найкращим тренером чемпіонату ОАЕ у сезоні-2021/22 за версією професійної футбольної ліги країни.

Під керівництвом українського фахівця Аль-Айн минулого сезону став чемпіоном країни, а відрив від найближчого суперника становив десять очок.

Крім того, деякі гравці Аль-Айна отримали нагороди: найкращий місцевий гравець, найкращий легіонер, найкращий гол, найкращий бомбардир, найкращий молодий гравець і найкращий голкіпер.

Нагадаємо, що минулий сезон став дебютним для Реброва в ОАЕ. Його заслуги оцінили у клубі, продовживши з ним контракт ще на один рік.