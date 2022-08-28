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Веселий поєдинок між Селтіком та Данді.

У рамках п'ятого туру чемпіонату Шотландії пройшов дуже результативний матч — Селтік на виїзді розгромив Данді Юнайтед з рахунком 9:0.

У першому таймі було забито чотири голи. Хет-трик оформив Кього Фурухасі і гол на свій рахунок записав Жота.

Другий тайм видався ще більш результативним. Три голи забив Ліел Абада, яким колись цікавилось Динамо Київ. Окрім нього забивали Юранович та Старфельт.

Таким чином, Селтік повторив найбільшу перемогу в історії чемпіонату Шотландії. Минулий раз, коли матч завершився з рахунком 9:0 був у сезоні-2010/11. Тоді Селтік обіграв Абердін.

Нагадаємо, що Селтік за результатом жеребкування потрапив в одну групу Ліги чемпіонів з донецьким Шахтарем.