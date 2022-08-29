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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 28 серпня.

Завершилася 186 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- В окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни обстрілюють два мікрорайони — мер міста Дмитро Орлов.

- У неділю ввечері російські війська завдали двох ракетних ударів по центру Харкова — мер Терехов повідомив, що одна адмінбудівля зруйнована.

- Українські артилеристи вдарили по трьох пунктах управління російських військових в Херсоні та Дар’ївці — ОК "Південь".

- Глави МЗС країн Європейського союзу наступного тижня під час неформальної зустрічі в Празі готуються підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із Росією, що обмежить можливості для росіян їздити в країни ЄС — Financial Times.

- Збройні сили вдарили по одній з найбільших ворожих військових баз на територій заводу "Автокольорлит" в Мелітополі, повідомив мер міста Іван Федоров.

Коротко. Війна. День 186. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. З метою сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області і Нова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина та Тур’я Сумської області. Вів повітряну розвідку прикордонних районів БпЛА.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Рубіжного. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Здійснив спробу покращення тактичного положення неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки. Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Богородичного, зазнав втрат та відкинутий назад.

На Краматорському напрямку ворог продовжував вогневий вплив біля Слов’янська, Верхньокам’янського та Спірного. Завдав авіаційних ударів неподалік Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмут, Весела Долина, Соледар, Майорськ та Роздолівка. Ударів авіації противника зазнали райони Кодеми та Яковлівки. Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Опитне, Орлівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Красногорівка та Первомайське. Здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, зазнав втрат та відійшов.

На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли біля Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Гуляйполя, Гуляйпільського, Кам’янського, Бурлацького, Времівки та Червоного. Завдав авіаційних ударів поблизу Полтавки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння в районах населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Степова Долина, Посад-Покровське, Широке, Партизанське, Киселівка, Велике Артакове, Андріївка, Ольгине, Князівка, Тополине, Мирне, Квітневе, Веселий Кут та Лозове. Ударів авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки. Фіксується висока активність ворожих розвідувальних БпЛА.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалися два свята – День міста Донецька і День шахтаря. У 14-му році через окупантів усе змінилося для Донецька. А цьогоріч усій Україні не до свят.

Але ми не забули й не забудемо про жодне своє місто й про жодну свою людину. Донецьк завжди був одним із найбагатших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найповажніших професій.

Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований.

Але Україна повернеться. Обов’язково. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити у безпеці й щасливо.

Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, у Горлівці, у Маріуполі, у всіх містах Донбасу та Приазов’я, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією: на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. І обов’язково – в Криму.

Україна все пам’ятає".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!