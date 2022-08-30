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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 серпня.

Завершилася 187 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський заявив, що українські захисники будуть гнати окупантів аж до кордону, але про плани ЗСУ ніхто не розкаже, а російським військовим час тікати чи здаватися в полон.

- Українські війська повернули з-під російської окупації чотири села на півдні поблизу міста Херсона, але головна ціль – Херсон — CNN із посиланням на українське джерело в армії, яке не називають із міркувань безпеки.

- МЗС України висловило послу Туреччини занепокоєння у зв’язку з інформацією про перевезення судном з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетних систем С-300.

- Українців на тимчасово окупованих територіях, зокрема півдня, вкотре закликають терміново евакуюватися, адже "розвиток подій потужний та динамічний" — очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

- Наступна зустріч групи з координації військової допомоги Києву у так званому форматі "Рамштайн" відбудеться 8 вересня у Німеччині на американській авіабазі Рамштайн.

Коротко. Війна. День 187. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог зі ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водолаги Сумської області. Вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв території поблизу Перемоги, Світличного, Гусарівки, Борщової, Залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської Лозової та Соснівки. Завдав авіаційного удару біля Нового. Продовжує інтенсивне ведення повітряної розвідки БпЛА.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні БпЛА. Намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного, успіху не мав.

На Краматорському напрямку обстріли із наявних артилерійських систем зафіксовано неподалік Григорівки, Сіверська та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли авіацію для удару в районі Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та, Кодеми. Завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА на зазначеному напрямку. Спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, безуспішно.

На Новопавлівському напрямку обстріляно позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Павлівки, Володимирівки, Констянтинівки та Новоукраїнки. Противник здіяв авіацію для удару в районі Володимирівки.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали обстріли позицій із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Білогір’я та Новопіль. Завдали авіаударів біля Новополя та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хтось хоче знати, які в нас плани?

Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні.

Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають.

Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій.

Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні.

І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!