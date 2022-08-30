29-річний футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Вірменії.
Роберт Гегедош, ФК Пюнік
30 серпня 2022, 19:59
Пюнік на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Робертом Гегедошем.
Деталі угоди із 29-річним українцем не розголошуються.
Нагадаємо, до зими цього року Роберт виступав за Верес, після чого залишив рівненський клуб і перебрався до Перемоги. Однак у новому клубі зіграти не зміг зі зрозумілих причин і у березні перебрався до польського Гурніка.
Також зазначимо, що у складі Пюніка вже виступають чотири українці — Сергій Вакуленко, Артур Братков, Алан Ауссі та Роман Карасюк.
Після чотирьох матчів Пюнік набрав шість очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Вірменії.