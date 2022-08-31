Другое

Італієць відтепер гратиме у Швейцарії.

Після нещодавнього інциденту між головним тренером Адана Демірспор Вінченцо Монтелли та форвардом клубу Маріо Балотеллі, другий вирішив залишити клуб.

Футболіст став новачком швейцарського Сьона, передає прес-службу клубу. Контракт підписаний на два роки — до літа 2024.

"Маріо Балотеллі принесе нам багато користі, оскільки він прибув до нас з упевненістю. Це той нападник, який нам був потрібен, з великою цілеспрямованістю. Це честь мати його з нами", — сказав генеральний директор клубу Бартелемі Константен.

Нагадаємо, що у складі Адана Демірспор італієць зіграв 34 матчі, у яких забив 19 голів та віддав 4 асисти.