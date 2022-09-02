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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 1 вересня.

Завершилася 190 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Швеція викупить 40 тис. тонн пшениці в України. Такі заходи посприяють постачанню зерна з України до країн із високим ризиком голоду.

- МАГАТЕ залишить своїх представників на Запорізькій АЕС, — голова організації Рафаель Гроссі. Також голова МАГАТЕ зазначив, що місії на ЗАЕС вдалося зібрати багато інформації та побачити "ключові речі".

- На Херсонщині декілька окупантів вивісили білий прапор для здачі у полон.

- Зеленський розпустив делегацію України у мінській Тристоронній контактній групі.

- Велика Британія передасть шість підводних дронів – мисливців за мінами, а також забезпечить відповідне навчання, щоб допомогти Україні очистити берегову лінію.

- "Наразі пройшли навчання понад 4 тис. військовослужбовців ЗС України для виконання завдань на іноземних зразках озброєння та військової техніки у 14 країнах-партнерах. З цього особового складу понад 2 тис. військовослужбовців-артилеристів, по 500 фахівців із використання реактивних систем залпового вогню та протиповітряної оборони, майже 200 осіб з експлуатації та технічного обслуговування протитанкових засобів, близько 100 фахівців з експлуатації та технічного обслуговування радіолокаційних систем" — про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов

Коротко. Війна. День 190. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник утримує окремі підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих районів.

На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога обстріляли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля, Дібрівне та Нова Дмитрівка.

Застосував авіацію для нанесення удару по районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Богородичне.

Здійснив спробу наступу у напрямку населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Райгородок, Піскунівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Веселе, Яковлівка, Виїмка, Білогорівка, Краснополівка, Званівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Весела Долина.

Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із застосуванням танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Олександропіль, Розівка, Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски.

Наніс авіаудар по районах населених пунктів Времівка, Нескучне та Олександропіль.

Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Наніс авіаційний удар в районі населеного пункту Мар’їнка.

Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Водяне, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Лугівське.

На Південнобузькому напрямку противник танками, мінометами та ствольною артилерією намагався уразити важливі обʼєкти в районах населених пунктів Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка, Любомирівка, Шевченкове, Степова Долина, Таврійське, Лупареве, Олександрівка, Первомайське, Лозове, Ольгине.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує ведення розвідки, виконання завдання з підтримки дій наземного угруповання та блокування цивільного судноплавства.

Зберігається загроза нанесення ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.



Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Добре, що це відбулося, сам факт, попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара й території станції. Україна зробила все для того, щоб ця місія відбулася. Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ – справді необхідну – на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити.

Коли ми бачилися з паном Гроссі та членами місії в Києві, ми домовилися про те, що місію обов’язково супроводжуватимуть журналісти з українських і міжнародних ЗМІ. Незалежні журналісти. Щоб світ бачив правду. Бачив, що насправді відбувається. На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ.

Сподіваємося, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станції. І головне, що має відбутися, – це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей: демілітаризація і повний контроль з боку наших атомників.

Коли нарешті з території Запорізької АЕС вийдуть російські військові, коли вони заберуть свою зброю й боєприпаси, коли вони припинять обстріли Енергодара та сусідніх районів і свої провокації, Запорізька станція зможе повернутися до цілком безпечної роботи, яка під контролем України була завжди".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!