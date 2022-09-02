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Український захисник з командою здобув трофей.

У рамках матчу за Суперкубок Болгарії Лудогорець у Софії переграв місцевий Левскі.

Номінальні гості відкрили рахунок на 41 хвилині. У другому таймі було забито ще три голи. Два гравцями Лудогорця та один суперником.

Гра перейшла у серію пенальті, де клуб із міста Разград вийшов переможцем (4:3). Український захисник Лудогорця Ігор Пластун вийшов у основі та провів на полі 120 хвилин.

Лудогорець - Левскі 2:2 (4:3 за с.п)

Голи: Десподов, 68, 72 — Міланов, 41, Ван дер Кап, 90+2

Серія пенальті: Попов (гол), Каулі (гол), Рік (промах), Кордоба (гол), Сісінью (гол), Барі (гол), Тьягу (гол), Мітков (промах), Вердон (гол).