Європейські гранди будуть змушені заплатити немаленький штраф.
Мбаппе, Getty Images
02 вересня 2022, 20:26
УЄФА визнало, що деякі європейский клубу останніми роками порушували фінансовий фейр-плей.
Мова йде про вісім клубів, які будуть оштрафовані. Серед них: ПСЖ, Інтер, Мілан, Рома, Ювентус, Бешикташ, Марсель та Монако.
Ці клуби будуть вимушені заплатити штрафи 10 мільйонів євро за недотримання правил беззбитковості і можуть заплатити до 65 мільйонів євро залежно від майбутнього дотримання цих правил.
Штрафи будуть сплачені безпосередньо або утримані з будь-яких доходів, які клуби отримають від клубних змагань УЄФА.
Також УЄФА повідомила ще 19 клубам, що вони будуть уважно стежити за ними в найближчі роки. Серед них Челсі, Лестер, Манчестер Сіті, Вест Гем і Рейнджерс. Ці клуби також попросили надати додаткову фінансову інформацію.