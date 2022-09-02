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Європейські гранди будуть змушені заплатити немаленький штраф.

УЄФА визнало, що деякі європейский клубу останніми роками порушували фінансовий фейр-плей.

Мова йде про вісім клубів, які будуть оштрафовані. Серед них: ПСЖ, Інтер, Мілан, Рома, Ювентус, Бешикташ, Марсель та Монако.

Ці клуби будуть вимушені заплатити штрафи 10 мільйонів євро за недотримання правил беззбитковості і можуть заплатити до 65 мільйонів євро залежно від майбутнього дотримання цих правил.

Штрафи будуть сплачені безпосередньо або утримані з будь-яких доходів, які клуби отримають від клубних змагань УЄФА.

Також УЄФА повідомила ще 19 клубам, що вони будуть уважно стежити за ними в найближчі роки. Серед них Челсі, Лестер, Манчестер Сіті, Вест Гем і Рейнджерс. Ці клуби також попросили надати додаткову фінансову інформацію.