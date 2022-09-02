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Українець вже у першому матчі відзначився забитим м'ячем.

У рамках сьомого туру бельгійської Ліги Жюпіле Брюгге вдома розгромив Серкль Брюгге із рахунком 4:0.

На 43 хвилині голом відзначився Сков Ольсен. У другому таймі автогол був на рахунку Марселена та гол забив Нільсен.

Український новачок Брюгге Роман Яремчук вийшов на поле на 63 хвилині гри, замінивши Утглу. За 20 хвилин форвард забив свій перший м'яч за клуб. Він завдав удару з-за меж штрафного, влучивши точно у лівий нижній кут воріт — допоміг рикошет.

Нагадаємо, що Яремчук перейшов у Брюгге з Бенфіки. Його трансфер став рекордним для бельгійського клубу (16 мільйонів євро).