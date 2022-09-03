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Підопічні Луїса Кортеса на виїзді забили три м'ячі.

Жіноча збірна України у гостях впевнено обіграла національну команду Фарерських островів із рахунком 3:0 у матчі відбору ЧС-2023.

Вже у перші 15 хвилин протистояння українки двічі вразили ворота господарів поля. Оформленим дублем відзначилася Надія Куніна. Остаточну крапку у матчі поставила Любов Шматко на 83 хвилині.

Для "синьо-жовтих" це третя перемога у відбірному циклі та за підсумками семи матчів Україна посідає третє місце у групі.

Нагадаємо, українки, на жаль, вже втратили шанси на влучення на ЧС-2023.

Останній матч відбіркової кампанії проти Іспанії відбудеться у Мадриді, 6 вересня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фарерські острови — Україна 0:3

Голи: Куніна, 12, 14, Шматко, 83.

Фарерські о-ви: Е. Йоенсен, Расмусдоттір, Лак’юні, Райан, Йоханнесен (Т. Йоенсен, 46), А. Севдаль, Міттфосс, Торольвсдоттір, Сварвадаль, Лісберг (Бенбакоура, 66), Г. Севдаль (Мортенсен, 76).

Україна: Бондарчук, Корсун (Подольська, 74), Апанащенко, Шматко, Басанська, Козлова (Хімич, 65), Петрик (Китаєва, 65), Калініна, Овдійчук (Шевчук, 65), Куніна (Глущенко, 74), Гірин.