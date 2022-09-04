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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 3 вересня.

Завершилася 192 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Запорізьку АЕС було відключено від останньої основної лінії електропередач, електроенергія постачається по резервній лінії. Також знову відключено один із двох енергоблоків, що працювали.

- Внаслідок російського обстрілу в Зеленодольську Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик, у громаді постраждали 10 людей.

- В окупованому Херсоні пролунали кілька дуже потужних вибухів — місцеві жителі повідомили, що ЗСУ знищили комплекс відпочинку, де жили окупанти і колаборанти.

- Екс-генсек НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен закликає США не вагатися з допомогою Україні в обсягах, які дозволять їй перемогти і забезпечити тривалий мир — з міркувань, що це в інтересах самих Сполучених Штатів.

- Ердоган та Путін провели телефонну розмову, у якій президент Туреччини заявив, що Анкара могла би взяти на себе посередницьку роль у ситуації з окупованою Запорізькою АЕС.

Коротко. Війна. День 192. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ.

На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Протягом поточної доби завдано 8 ракетних та понад 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждала інфраструктура населених пунктів Перемога, Гусарівка, Білогір’я, Пришиб, Времівка, Полтавка, Зайцеве, Білогорівка, Яковлівка, Водяне.

Активно веде розвідку із застосуванням БпЛА. Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, державним компаніям російської федерації доведено нові норми підбору «добровольців» на війну. Так, компанія «российские железные дороги» отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт. Також, зберігається подальша загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Збройні сили республіки білорусь в рамках підготовки до командно-штабних навчань проводять перевірку готовності польових систем зв’язку.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме: на Сіверському напрямку — трьох населених пунктів у Чернігівській та одного в Сумській областях;

на Харківському напрямку — районів населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка; на Слов’янському напрямку — Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха; на Краматорському напрямку — Богородичне, Райгородок, Сіверськ;

на Бахмутському напрямку — Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар, Бахмут; на Авдіївському напрямку — Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське; на Новопавлівському напрямку — Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасковіївка, Золота Нива;

на Запорізькому напрямку — Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль, Времівка;

на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку з активним застосуванням БпЛА, загалом — понад 30 вильотів. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація здійснила понад 5 ударів в ході яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил – збиті «Калібри», ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування «Схід». Ви молодці – сьогодні й завжди.

Кожен такий результат – це врятовані життя українців, це можливість не боятися для всіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави.

І, звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають із відповіддю на нього. Допомагати Україні з протиповітряною обороною – це найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!