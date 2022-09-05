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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 вересня.

Завершилася 193 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Українські військові звільнили смт Високопілля на Херсонщині.

- Протягом дня окупанти завдали по Україні 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів, ЗСУ відбили спроби наступу в районі 8 населених пунктів — зведення Генштабу.

- США не вважають за необхідне запроваджувати візові обмеження проти всіх росіян у зв’язку з війною Росії в Україні — представник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі.

- Щонайменше 3,5 тисячі ракет РФ випустила по Україні з початку повномасштабного вторгнення, повідомив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.

- Протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50 до 70% російських ракет — начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов.

Коротко. Війна. День 193. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує активно застосовувати засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ.

З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ. Протягом минулої доби ворог завдав більше 10 ракетних та понад 24 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Перемога, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір’я.

Продовжує зберігатися загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України. Через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300.

По території України випущено більше 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів знаходиться декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них – непридатні до застосування.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку — населених пунктів Михальчина Слобода у Чернігівській та Стукалівка в Сумській областях; на Харківському напрямку — Козача Лопань, Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів, Андріївка;

на Слов’янському напрямку — Богородичне, Долина, Краснопілля;

на Краматорському напрямку — Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Івано-Дар’ївка, Веселе;

на Бахмутському напрямку — Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Білогорівка, Виїмка, Роздолівка;

на Авдіївському напрямку — Авдіївка, Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське; на Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли районів населених пунктів Красногорівка, Орлівка;

на Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Білогір’я, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Новосілка, Времівка;

на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Намагається здійснювати логістичне забезпечення військ. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, всіх наших людей.



Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби роблять необхідні для цього кроки. Ці кроки можна почути. І всі бачать: окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них.

І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині – звільнено населений пункт.

54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти.

Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави.

Дякую усім вам, хлопці!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!