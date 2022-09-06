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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 5 вересня.

Завершилася 194 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський повідомив, що українські захисники знищили російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова.

- Українські захисники успішно відбили 9 спроб наступу окупантів, а на Краматорському напрямку ЗСУ вибили ворога з раніше зайнятих позицій — зведення Генштабу.

- Європейський союз продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно — попри будь-які погрози і шантаж Росії, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

- Колаборант Кирило Стремоусов повідомив в ефірі росЗМІ, що окупанти "взяли паузу" щодо проведення псевдо референдуму з "приєднання" Херсонської області до Росії через контрнаступ ЗСУ.

- Консервативна партія Британії обрала главу МЗС Ліз Трасс своїм новим лідером — вона вступить на посаду премʼєр-міністра 6 вересня після призначення королевою. Таким чином Трасс стане третьою жінкою на прем’єрській посаді в історії Британії після Маргарет Тетчер і Терези Мей.

Коротко. Війна. День 194. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На Сіверському напрямку обстрілів зазнали прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На інших напрямках противник, задіюючи наявні засоби вогневого ураження, продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури, а саме:

на Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль;

на Слов’янському напрямку – Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;

на Краматорському напрямку – Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне;

на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка;

на Новопавлівському напрямку – Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;

на Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, продовжував обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"ЗСУ й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок.



І я хочу ще раз подякувати всім нашим захисникам і захисницям, нашій розвідці, Службі безпеки України, які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні.



Також вдячний всім нашим людям на тимчасово окупованій території, які допомагають українській армії знищувати об’єкти загарбників.



Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!



І обов’язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!