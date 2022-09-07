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Футболіст все ж змінить чемпіонат.

Півзахисник каталонської Барселони Міралем П'яніч незабаром змінить клубну прописку.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, боснієць вже вилетів в ОАЕ, де підпише контракт з місцевим ФК Шарджа.

Там трансферне вікно ще відкрите, ти паче, що Барселона готова відпустити гравця пограти в одному чемпіонаті з Андрієм Ярмоленко.

Нагадаємо, що П'яніч був серед гравців з найбільшою зарплатою у Барселоні, при цьому він був непотрібен Хаві.