Футболіст все ж змінить чемпіонат.
Міралем П'яніч, Getty Images
07 вересня 2022, 00:59
Півзахисник каталонської Барселони Міралем П'яніч незабаром змінить клубну прописку.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, боснієць вже вилетів в ОАЕ, де підпише контракт з місцевим ФК Шарджа.
Там трансферне вікно ще відкрите, ти паче, що Барселона готова відпустити гравця пограти в одному чемпіонаті з Андрієм Ярмоленко.
Нагадаємо, що П'яніч був серед гравців з найбільшою зарплатою у Барселоні, при цьому він був непотрібен Хаві.