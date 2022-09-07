Другое

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти зустрічі.

Не тільки "доросла" команда донецького Шахтаря зуміла у видовищному поєдинку подужати німецький РБ Лейпциг у рамках Ліги чемпіонів УЄФА, а й молодіжний склад "гірників" упорався з ровесниками під час стартового протистояння в Юнацькій Лізі УЄФА.

Українська команда відкрила рахунок уже на самому початку зустрічі, хоча в подальшому на полі царювала рівна гра з постійними натяками на відігравання різниці за рахунком збоку суперників.

Однак зрештою лідер цього складу Оскара Ратулутри Кирило Сігеєв поставив масну крапку у відповідальному протистоянні.

Огляд матчу:

РБ Лейпциг U-19 — Шахтар U-19 0:2

Голи: Булеза, 16, Сігеєв, 78

РБ Лейпциг U-19: Шлік — Заруба, Келер, Атом (Баїндір, 83) — Фойгт (Вебер, 63), Ленц, Йоганнс (Зайковські, 46), Ба — Ширак (Маєр, 83) — Кауфманн (Вінтер, 64), Кель.

Шахтар U-19: Твардовський — Чуйко (Глущенко, 82), Савченко, Фарина, Булеза — Роспутько — Ющенко (Дрозд, 69), Лосенко, Сігеєв, Пушкарьов — Погорілий (Янович, 83).

Попередження: Кауфманн, Ширак, Зайковські, Колер — Погорілий, Булеза.