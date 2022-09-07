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Футболіст переїхав на батьківщину.

Бельгійський Вестерло на своєму офіційному сайті оголосив про перехід у клуб вінгера Істамбула ББ Насера Шадлі.

33-річний лівий вінгер орендований на один рік з Башакшехіру. Про право викупу не повідомляється.

Шадлі відомий не тільки по виступам за Істамбул, де він провів 51 матч за останні 2 сезони, у яких забив шість разів і віддав стільки ж результативних передач. Він також грав у складі Тоттенгема, Монако, Вест Бромвіча, Андерлехта та Твенте.

У 2018 році Шадлі став бронзовим призером чемпіонату світу у складі збірної Бельгії.