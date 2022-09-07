Футболіст відтепер буде виступати у чемпіонаті ОАЕ.
Міралем П'яніч, Getty Images
07 вересня 2022, 19:52
Каталонська Барселона вирішила відпустити півзахисника Міралема П'яніча до Шарджи з ОАЕ.
Боснієць уклав дворічну угоду з новим клубом. Перехід стався на правах вільного агента.
Шарджа — представник вищого дивізіону ОАЕ. Після першого туру вони йдуть на другому місці з трьома очками.
Відзначимо що за цей клуб виступає і інший екс-гравець Барселони. Влітку клуб запросив 29-річного іспанського форварда Пако Алькасера з Вільярреала.
Ще у 2021 році Шарджа придбала бразильського нападника Кайо з Бенфіки.