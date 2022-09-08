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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 7 вересня.

Завершився сто дев'яносто шостий (196) день героїчного спротиву українського народу російському широкомасштабному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Протягом минулої доби ворог завдав понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Богоявленка, Костянтинівка, Дорожнянка, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

Втрати ворога

Війська противника продовжують зазнавати втрат. В Херсонській області, поблизу Голої Пристані, лише минулої доби в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб, більше половини з них — вбитими. Поблизу населеного пункту Таврійськ знищено дві самохідні артилерійські установки “Акація”, ще дві — пошкоджено, втрати живої сили уточнюються. Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу та техніки і вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів.

Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та не допускають просування ворога по території України. Вдалося успішно відбити атаки російських окупантів в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.

Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, вогневого ураження живої сили і бойової техніки противника.

Серед новин

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BBC NEWS Україна

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території республіки білорусь.

На інших напрямках противник продовжував вогневе ураження військових та цивільних об’єктів, а саме:

🔻на Сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Блешня, Гай, Сеньківка Чернігівської області та Манухівка, Юр’єве, Миколаївка, Ходине, Порохонь, Вовківка, Запсілля, Стукалівка і Нововасилівка Сумської області;

🔻на Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванки, Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів, Руської Лозової, Питомника, Черкаської Лозової, Черкаських Тишків, Руських Тишків, Базаліївки, Старого Салтова, Костянтинівки та Перемоги;

🔻на Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Дмитрівка, Бражківка, Сулигівка та Вірнопілля;

🔻на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Тетянівки, Кривої Луки, Озерного, Званівки, Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Веселого та Григорівки;

на Бахмутському напрямку із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Торецьк, Юр’ївка, Олександропіль, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Миколаївка Друга, Майорськ, Одрадівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка;

🔻на Авдіївському напрямку неподалік Авдіївки, Опитного, Орлівки, Водяного, Тоненького та Первомайського;

🔻на Новопавлівському напрямку з артилерії різних типів у районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка, Микільске, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Золота Нива, Єгорівка, Петрівка, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Новомайорське, Павлівка, Времівка;

🔻на Запорізькому напрямку з артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданилівка, Залізничне, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Малинівка, Ольгівське, Білогір’я, Новопіль, Времівка, Вільне Поле та Шевченко.

🔻На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Крім того, обстрілів ворожої артилерії зазнали населені пункти Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Олександрівка, Степова Долина, Благодатне, Луч, Дніпровське, Лупареве, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка, Киселівка, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Сухий Ставок, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка, Петрівка, Велика Костромка та Іванівка.

Російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права. Так, у Куп’янську Харківської області, загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції. З приватного сектору населеного пункту Козацьке Херсонської області примусово виселяють місцевих жителів. Знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки в подвір’ях навчальних закладів.

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 7 вересня

"Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. І, думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів.

Зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор. Але час сказати слова подяки 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань.

Також дякую сьогодні 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни та 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції.

Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України й загальну ситуацію по всьому фронту. Що складніше окупантам, що більше у них втрат, то ліпшими будуть позиції в наших оборонців на Донбасі, то надійнішою буде оборона Запоріжжя та Миколаєва, міст Дніпропетровської області, то швидше зможемо звільнити Приазовʼя і весь південь".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛