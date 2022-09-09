Футболіст повернеться у чемпіонат Бельгії.
Фото Антверпен
09 вересня 2022, 11:26
Бельгійський Сере Юнайтед планує найближчим часом підписати нападника Дьюмерсі Мбокані.
Як повідомляє HLN, конголезький форвард повернеться у чемпіонат Бельгії вже наступного тижня на правах вільного агента.
Футболіст останнім часом виступав за Аль-Кувейт, але влітку його контракт закінчився.
Мбокані свого часу захищав кольори київського Динамо. У Бельгії грав за Андерлехт та Антверпен, де багато забивав.
У Сере він стане одноклубником українського півзахисника Дениса Бунчукова, з яким на Football.ua нещодавно виходило інтерв'ю.