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Футболіст повернеться у чемпіонат Бельгії.

Бельгійський Сере Юнайтед планує найближчим часом підписати нападника Дьюмерсі Мбокані.

Як повідомляє HLN, конголезький форвард повернеться у чемпіонат Бельгії вже наступного тижня на правах вільного агента.

Футболіст останнім часом виступав за Аль-Кувейт, але влітку його контракт закінчився.

Мбокані свого часу захищав кольори київського Динамо. У Бельгії грав за Андерлехт та Антверпен, де багато забивав.

У Сере він стане одноклубником українського півзахисника Дениса Бунчукова, з яким на Football.ua нещодавно виходило інтерв'ю.