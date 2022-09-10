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Форвард став відомим завдяки своїм виступам у Боруссії Дортмунд.

Колишній нападник дортмундської Боруссії Лукас Барріос у своїй професійній кар’єрі змінив чимало клубів із багатьох куточків планети, однак перевершити показники власних виступів часів перебування в таборі "джмелів" (102 гри, 49 голів та 17 гольових передач) так і не зумів.

Останні півроку 37-річний виконавець перебував у складі аргентинського Патронато, у складі якого забив два голи в 14 матчах, після чого залишив клуб на початку липня цього року.

Однак більше шукати собі нову команду футболіст не вважав за потрібним, за допомогою акаунту в одній із соціальних мереж повідомивши про те, що підвісить бутси на цвях.

"Дякуємо за безумовну підтримку всі ці роки! Я вас дуже люблю!", — коротко написав Барріос.

За плечима парагвайця залишились виступи за аргентинські Аргентінос, Тигре, Депортес Темуко, Тіро Федерал, Корбелоа, Уракан, Хімнасію, Дефенсу, Патронато, мексиканський Атлас, чилійський Коло-Коло, китайський Гуанчжоу, дортмундську Боруссію, французький Монпельє та бразильські Греміо й Палмейрас.

Загалом він відіграв 400 матчів, забивши 129 голів та віддавши 47 гольових передач.