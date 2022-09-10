Колишній гравець "гірників" та збірної України прийняв дивне рішення.
Геннадій Зубов, фото Шахтар
10 вересня 2022, 12:24
Колишній футболіст донецького Шахтаря та національної збірної України Геннадій Зубов поїхав працювати до росії.
Екс-футболіст "гірників" увійшов до тренерського штабу Зірки з третього дивізіону, де відповідатиме за підготовку форвардів.
Крім того, у тому ж напрямку пройшов ще один тренер Скирчук, який раніше працював в академії Шахтаря.
Зазначимо, що за свою кар'єру Геннадій Зубов також виступав за Сталь, Зорю та Маріуполь.
Нагадаємо, що раніше УАФ офіційно викреслила Анатолія Тимощука з історії українського футболу.