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Український нападник відзначився у ворота Аль-Дафри у матчі другого туру чемпіонату ОАЕ

У рамках другого туру чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Айн прийме на своєму полі Аль-Дафру.

Нападник господарів Андрій Ярмоленко з'явився на полі в стартовому складі своєї команди та зумів відзначитись голом на 35-й хвилині, який довів рахунок до розгромного.

Для 32-річного українця цей забитий м'яч став дебютним у футболці Аль-Айну.

ВІДЕО ГОЛУ АНДРІЯ ЯРМОЛЕНКА:





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Нагадаємо, до зустрічі з Аль-Дафрою Ярмоленко провів за Аль-Айн 90 хвилин в одному поєдинку проти Аджмана (1:1), але в тій зустрічі відзначитися результативними діями не зміг.