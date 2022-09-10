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Українець не забуває про результативні дії у Бельгії.

У рамках восьмого туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге на виїзді переграв Сере Юнайтед (0:2).

Рахунок було Відкрито на 52 хвилині гри. Кайл Ларін був автором голу, а Роман Яремчук відзначився результативним пасом.

На 69 хвилині Брюгге забило вдруге. Яремчук віддав другий асист у зустрічі, яким скористувався Ванакен.

Відзначимо, що український форвард вийшов у старті, але провів на полі 74 хвилини. Едуард Соболь відіграв повний матч. Інший українець, але вже з Сере, Денис Бунчуков був поза заявкою на цю гру.

Сере — Брюгге 0:2

Голи: Ларін, 52, Ванакен, 69