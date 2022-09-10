Українець не забуває про результативні дії у Бельгії.
ФОТО ФК БРЮГГЕ
10 вересня 2022, 22:52
У рамках восьмого туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге на виїзді переграв Сере Юнайтед (0:2).
Рахунок було Відкрито на 52 хвилині гри. Кайл Ларін був автором голу, а Роман Яремчук відзначився результативним пасом.
На 69 хвилині Брюгге забило вдруге. Яремчук віддав другий асист у зустрічі, яким скористувався Ванакен.
Відзначимо, що український форвард вийшов у старті, але провів на полі 74 хвилини. Едуард Соболь відіграв повний матч. Інший українець, але вже з Сере, Денис Бунчуков був поза заявкою на цю гру.
Сере — Брюгге 0:2
Голи: Ларін, 52, Ванакен, 69