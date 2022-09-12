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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 вересня.

Завершилася 200 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Міністр оборони Резніков заявив, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківщину.

- Увечері росіяни випустили по сходу України 11 крилатих ракет, 9 — збила протиповітряна оборона.

- Росіяни вдарили по найбільшій Харківській ТЕЦ-5 — про це заявив Михайло Подоляк.

- "Жодних військових обʼєктів, лише мета залишити людей без світла й тепла" — Зеленський прокоментував удари росіян по обʼєктах критичної інфраструктури.

- На Харківському напрямку російські війська гарячково тікають із награбованим, на Херсонщині окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах — зведення Генштабу.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області;

на Харківському напрямку – Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;

на Слов’янському напрямку – Слов’янськ та Стелла;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка, Розівка та Опитне;

на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське;

на Запорізькому напрямку – у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні дії наших воїнів на півночі, півдні та сході України бачать і відзначають усі.

Світ у захваті, ворог – у паніці, Україна пишається вами, вірить у вас, молиться за вас, чекає на вас.

Ми певні: ви вийдете на наш кордон, на всі його ділянки. Побачите наші рубежі та ворожі спини. Побачите, як сяють очі наших людей та п’яти окупанта. Вони назвуть це жестами доброї волі. Ми назвемо це перемогою".

Зеленський на своєму Telegram-каналі також зробив допис:

"Навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти.

Навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів. Знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській – часткові проблеми з живленням.

Ви досі думаєте, що ми «адін народ»?

Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок?

Ви справді так нічого й не зрозуміли?

Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми?

Читайте по губах:

Без газу чи без вас? Без вас.

Без світла чи без вас? Без вас.

Без води чи без вас? Без вас.

Без їжі чи без вас? Без вас.

Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство».

Але історія все розставить по місцях.

І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!