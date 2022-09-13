Плутанина з тренерами валійців нарешті закінчилася.
Роб Пейдж
13 вересня 2022, 11:01
Валійська Асоціація на офіційному сайті оголосила про підписання повноцінного контракту із Робом Пейджом.
Угода буде розрахована до 2026 року, отже наставник проведе із "драконами" відбіркові цикли до Євро-2024 та чемпіонату світу-2026.
Нагадаємо, що Пейдж останні півтора року фактично неофіційно керував збірною за відсутності головного керманича Раяна Гіггза, котрий вляпався у гучний скандал із побиттям своєї подруги.
І Роб дійсно заслужив стати головним. По-перше, дійшов з командою до 1/8 фіналу Євро-2020, вийшовши з непростої групи, по-друге, вперше в історії вивів скромну команду у дивізіон А Ліги Націй.
Ну і найголовніша подія, про що доволі сумно писати, сталася у червні цього року, коли "дракони" під його керівництвом переграли збірну України та вперше за 64 роки вийшли на чемпіонат світу у Катарі. "Немає більшої честі, ніж тренувати вашу національну збірну, і я не можу дочекатися виклику, який принесуть наступні чотири роки, починаючи з нашого першого чемпіонату світу з футболу за 64 роки. Це захоплюючий час для валлійського футболу, і я сподіваюся, що ми зможемо пишатися країною в листопаді та продовжимо наші успіхи, кваліфікуючись на інші великі турніри в майбутньому" — сказав коуч.