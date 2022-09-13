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Плутанина з тренерами валійців нарешті закінчилася.

Валійська Асоціація на офіційному сайті оголосила про підписання повноцінного контракту із Робом Пейджом.

Угода буде розрахована до 2026 року, отже наставник проведе із "драконами" відбіркові цикли до Євро-2024 та чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, що Пейдж останні півтора року фактично неофіційно керував збірною за відсутності головного керманича Раяна Гіггза, котрий вляпався у гучний скандал із побиттям своєї подруги.

І Роб дійсно заслужив стати головним. По-перше, дійшов з командою до 1/8 фіналу Євро-2020, вийшовши з непростої групи, по-друге, вперше в історії вивів скромну команду у дивізіон А Ліги Націй.

Ну і найголовніша подія, про що доволі сумно писати, сталася у червні цього року, коли "дракони" під його керівництвом переграли збірну України та вперше за 64 роки вийшли на чемпіонат світу у Катарі. "Немає більшої честі, ніж тренувати вашу національну збірну, і я не можу дочекатися виклику, який принесуть наступні чотири роки, починаючи з нашого першого чемпіонату світу з футболу за 64 роки. Це захоплюючий час для валлійського футболу, і я сподіваюся, що ми зможемо пишатися країною в листопаді та продовжимо наші успіхи, кваліфікуючись на інші великі турніри в майбутньому" — сказав коуч.