Завершилася 202 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

- ЗСУ вперше збили іранський ударний БПЛА Shahed-136. У районі Куп'янська помічено ударний іранський БПЛА, що, ймовірно, використовувався російськими окупантами.

- Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від росіян документів на оформлення туристичних віз.

- ЗСУ взяли в полон на Харківщині тисячі окупантів, зокрема високопоставлених офіцерів, — Welt.

- ЗСУ звільнили вже 300 населених пунктів у Харківській області, – Ганна Маляр.

- росія скоїла в Україні понад 40 тисяч воєнних злочинів, — заступник керівника ОП України Андрій Смирнов.

- МВФ виділив 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки Україні, — повідомив Володимир Зеленський.

- Білий дім найближчим часом оголосить про надання чергового пакету військової допомоги Україні на тлі успішного контрнаступу ЗСУ, що триває, — Джон Кірбі.

Противник продовжує завдавати ударів по мирних жителях та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від російських авіаційних і ракетних ударів, вогню з ворожих РСЗВ постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних, 8 авіаційних ударів та провів 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В рамках командно-штабного навчання на полігоні “Брестський” збройні сили республіки білорусь відпрацювали розіграш дій з бойовою стрільбою щодо відбиття наступу умовного противника, з подальшим його витісненням за межі країни.

На інших напрямках противник обстрілював нашу інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Михальчина Слобода, Гай Чернігівської області та Харківка, Товстодубове, Гудове, Атинське і Стукалівка Сумської області;

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Крім того, ворог посилено вів повітряну розвідку БпЛА, здійснивши близько 70-ти вильотів.

Російські окупаційні війська продовжують мародерство. Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом — російські військові. Схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України. У місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

Російське військове керівництво вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом. За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу “чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова” у грудні цього року. Також, дострокові випуски відбудуться у інших навчальних закладах міністерства оборони російської федерації.

Дефіцит командирів тактичного рівня обумовлений відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх подій. Продовжується зниження рівня морально-психологічного стану особового складу противника. Серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України. Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Також, підтверджено знищення 11 вересня поточного року складів з боєприпасами противника в районі міста Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Маємо результат у роботі над гарантіями безпеки для нашої держави. Сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена – саме такі рекомендації мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України.

Ми працюємо над тим, щоб гарантами безпеки нашої держави стали найсильніші суб’єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України. Реагувати санкціями, постачанням зброї, усією необхідною матеріальною та фінансовою підтримкою.

Головне – чіткі та юридично обовʼязкові кроки, конкретні та вчасні дії, зокрема превентивні, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора. Тобто все те, чого в нашої держави не було раніше і через що Росія перебувала в ілюзії, ніби їй може зійти з рук війна проти України.

Ми вже побудували разом з нашими партнерами потужну антивоєнну коаліцію, до якої входять десятки різних країн. А тепер працюємо над тим, щоб найпотужніші держави, які нам уже допомагають, стали й коаліцією миру, що триватиме постійно".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!