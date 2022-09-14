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Богдан Слюбик заробив дуже суперечливу червону картку, але це не завадило львівській команді обіграти польський колектив.

У півфіналі плей-офф переможців львівський Рух U-19 дебютував у Юнацькій лізі УЄФА поєдинком проти однолітків із польського Заглембє.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол на 24-й хвилині, автором якого став Руслан Непейпієв та приніс українській команді мінімальну перемогу.

Цікаво, що Рух був змушений догравати матч у меншості після того, як головний арбітр зустрічі на 49-й хвилині показав Богдану Слюбіку досить спірну другу жовту картку.

Незважаючи на це своєрідне вилучення, хлопці з юнорської команди Руху зберегли переможний для себе результат до фінального свистка.

Рух Львів U-19 - Заглембе U-19 — 1:0

Гол: Непейпієв, 24

Видалення: Слюбик (Рух U-19) — друга жовта картка на 49-й хвилині за зрив атаки