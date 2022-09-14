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Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти матчу юнацької Ліги чемпіонів.

У матчі другого туру юнацької Ліги чемпіонів вихованці донецького Шахтаря здобули другу перемогу поспіль.

Після звитяги над Лейпцигом (2:0) підопічні Оскара Ратулутри подужали з рахунком 2:1 шотландський Селтік. Гра відбувалася у столиці Польщі Варшаві на базі місцевої Легії

Відзначимо, що першим м'ячем у складі "оранжево-чорних" відзначився 17-річний Олександр Ющенко, у той час як другий став наслідком автоголу британців.

Огляд матчу:

Шахтар U-19 — Селтік U-19 2:1

Голи: Ющенко, 25, Корр, 55 (автогол) — Брукс, 75.

Шахтар: Твардовський, Чуйко, Савченко, Фарина, Булеза, Роспутко, Ющенко (Дрозд, 64), Лосенко (Огарков, 90+4), Сігеєв, Глущенко (Пушкарьов, 46), Погорілий.

Селтік: Олуваємі, Корр, Андерсон, Робертсон, Летоса (Томсон, 62), Карс, Келлі (Деде, 71), Саммерс (Квінн, 86), Девідсон, Брукс, Вата.

Попередження: Ющенко, Твардовський — Робертсон, Вата.

Нагадаємо, о 19:45 у Варшаві пролунає свисток вже у матчі основної команди "гірників". Підопічні Ігора Йовічевича зійдуться з Селтіком на стадіоні Війська Польського. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція поєдинку.