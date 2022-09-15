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Фанатам до вибору пропонується чотири результативних удари.

Напружений другий тиждень Ліги чемпіонів УЄФА залишився позаду, а вболівальники всього за два дні мали нагоду передивитись одразу 16 зустрічей команд із різних країн найвищого ґатунку.

Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж 37 влучних пострілів, які завдали 32 команди-учасниці.

Джерело: MEGOGO.

При цьому найбільш результативними стали зустрічі на Драгау між португальським Порту та бельгійським Брюгге (4:0), на Сан Сіро між італійським Міланом та хорватським Динамо Загреб (3:1) та на Самі Оф між ізраїльським Маккабі Хайфа та Парі Сен-Жермен (3:1) відповідно, а найбільш скромними виявились датський Копенгаген та андалузька Севілья (0:0).

Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:

– Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) / проти дортмундської Боруссії (2:0);

– Артур Гомес (Спортінг) / проти лондонського Тоттенгема (2:0);

– Джон Стоунз (Манчестер Сіті) / проти дортмундської Боруссії (2:0);

– Міслав Оршич (Динамо З) / проти італійського Мілана (3:1).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.