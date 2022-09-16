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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 15 вересня.

Завершилася 204 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин: - Європарламент схвалив пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі €5 млрд, – повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

- США мають намір "невдовзі" поставити Києву озброєння для бойових дій на півдні та сході, у тому числі передові ракетні системи, — пресслужба Білого дому.

- Німеччина відправить Україні 50 бронемашин класу MRAP "Dingo", а також 2 MARS II MLRS + 200 ракет GMLRS до них, — міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.

- Експорт російського газу до ЄС цього року скоротиться на третину, — повідомляє The Guardian.

- У Сенаті США представили законопроект про визнання Росії спонсором тероризму Законопроект представили демократ Річард Блюменталь та республіканець Ліндсей Грем. Законопроект уже подали на розгляд верхньої палати Конгресу.

- Нові санкції США спрямовані проти оборонного потенціалу рФ у космосі та високотехнологічного виробництва, повідомили у Держдепартаменті.

- В Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл – поліція.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

За поточну добу ворог завдав 5 ракетних, 5 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області;

на Харківському напрямку – Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок;

на Слов’янському напрямку – Куп’янськ;

на Краматорському напрямку – Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, вів повітряну розвідку БпЛА — здійснив 48 вильотів.

Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

Загалом, військово-політичне керівництво російської федерації прийняло рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань, державних підприємств та установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою.