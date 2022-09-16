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Черговий успіх нашої збірної на чемпіонаті світу.

Збірна України в рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу з Socca зіграла проти Словенії. Українська команда зуміла зламати опір суперника та домогтися впевненої перемоги — 2:0. Голами у складі нашого колективу відзначалися Гребенюк і Хруль.

У чвертьфіналі українці зіграють з Німеччиною або Угорщиною. Матч 1/4 фіналу пройде завтра, 17 вересня, о 19:45.

Всі поточні результати України у групі виглядають так:

11 вересня

Україна – Туніс – 11:1

13 вересня

Португалія – Україна – 2:2

14 вересня

Україна – Аргентина 11:0

15 вересня

19:00. Англія – Україна 1:7



16 вересня

Україна - Словенія 2:0

Socca — різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин.