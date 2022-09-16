Черговий успіх нашої збірної на чемпіонаті світу.
International Socca Federation
16 вересня 2022, 21:02
Збірна України в рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу з Socca зіграла проти Словенії. Українська команда зуміла зламати опір суперника та домогтися впевненої перемоги — 2:0. Голами у складі нашого колективу відзначалися Гребенюк і Хруль.
У чвертьфіналі українці зіграють з Німеччиною або Угорщиною. Матч 1/4 фіналу пройде завтра, 17 вересня, о 19:45.
Всі поточні результати України у групі виглядають так:
11 вересня
Україна – Туніс – 11:1
13 вересня
Португалія – Україна – 2:2
14 вересня
Україна – Аргентина 11:0
15 вересня
19:00. Англія – Україна 1:7
16 вересня
Україна - Словенія 2:0
Socca — різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин.