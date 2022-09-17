Колишній головний тренер "Динамо" отримає нову роботу.
Олександр Хацкевич, фото Динамо
17 вересня 2022, 15:09
Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич близький до того, щоб очолити клуб із чемпіонату Кіпру.
Як повідомляє Goal Cyprus,
48-річний білоруський тренер провів переговори з Карміотиссою.
Команда після чотирьох турів чемпіонату Кіпру набрала лише три бали і знаходиться на третьому з кінця місці.
Нагадаємо, що раніше Олександр Хацкевич цікавив Гурник, проте польський клуб обрав іншу кандидатуру.