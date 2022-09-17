Другое

Колишній головний тренер "Динамо" отримає нову роботу.

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич близький до того, щоб очолити клуб із чемпіонату Кіпру.

Як повідомляє Goal Cyprus, 48-річний білоруський тренер провів переговори з Карміотиссою.

Команда після чотирьох турів чемпіонату Кіпру набрала лише три бали і знаходиться на третьому з кінця місці.

Нагадаємо, що раніше Олександр Хацкевич цікавив Гурник, проте польський клуб обрав іншу кандидатуру.