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Українці пропустили вісім м'ячів від німців та вилетіли з турніру.

Збірна України в рамках чвертьфіналу чемпіонату світу з Socca поступилася національній команді Німеччини з рахунком 3:8.

У складі нашої команди результативними ударами відзначились Олександр Уруцький, Євген Шайдюк та Іван Гребенюк.

До цього українці у 1/8 фіналу змогли обіграти Словенію з рахунком 2:0. На груповому етапі Україна обіграла Туніс, Аргентину та Англію, а з Португалією було зафіксовано нічию.

Всі результати України виглядають так:

11 вересня

Україна – Туніс – 11:1

13 вересня

Португалія – Україна – 2:2

14 вересня

Україна – Аргентина 11:0

15 вересня

19:00. Англія – Україна 1:7



16 вересня

Україна - Словенія 2:0

17 вересня

Україна — Німеччина 3:8

Socca — різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин.