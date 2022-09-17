Українці пропустили вісім м'ячів від німців та вилетіли з турніру.
INTERNATIONAL SOCCA FEDERATION
17 вересня 2022, 21:58
Збірна України в рамках чвертьфіналу чемпіонату світу з Socca поступилася національній команді Німеччини з рахунком 3:8.
У складі нашої команди результативними ударами відзначились Олександр Уруцький, Євген Шайдюк та Іван Гребенюк.
До цього українці у 1/8 фіналу змогли обіграти Словенію з рахунком 2:0. На груповому етапі Україна обіграла Туніс, Аргентину та Англію, а з Португалією було зафіксовано нічию.
Всі результати України виглядають так:
11 вересня
Україна – Туніс – 11:1
13 вересня
Португалія – Україна – 2:2
14 вересня
Україна – Аргентина 11:0
15 вересня
19:00. Англія – Україна 1:7
16 вересня
Україна - Словенія 2:0
17 вересня
Україна — Німеччина 3:8
Socca — різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин.