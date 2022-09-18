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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 17 вересня.

Завершилася 206 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після новин про сотні могил у звільненому Ізюмі заявив, що реагувати на це потрібно не словами, а діями.

- Посланець Папи Римського в Україні, кардинал Конрад Краєвський, потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі — Vatican News.

- Володимир Зеленський не вважає, що Росія застосує ядерну зброю, однак закликає світ зупинити її погрози — Reuters.

- ЗАЕС знову підключили до енергомережі України, відремонтувавши одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач — МАГАТЕ.

- У звільненій Козачій Лопані на Харківщині знайшли катівню окупантів — Харківська обласна прокуратура.

- На Луганщині не вдасться провести опалювальний сезон навіть у разі деокупації — Гайдай.

- Росіяни готують собі шляхи відступу на Херсонщині, зокрема в районі Каховської ГЕС затопили 9 вагонів для побудови переправи — Генштаб.

- Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі, якою окупанти доправляли зброю і паливо для військової техніки з Криму.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області;

на Харківському напрямку, зокрема і з території російської федерації, — в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка;

на Краматорському напрямку – Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка. на Авдіївському напрямку – Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник здійснював обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 50 населених пунктів, серед них — Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця.

У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів. В той же час, окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Проводить щотижневі перевірки та погрожує “націоналізувати”, тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ “Алкоресурс”, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл. Отримані нові докази тортур, які застосовувалися до людей, що там поховані.

У звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах. Коли окупанти втікали, вони кинули й апарати для знущання. Навіть на звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для катувань струмом. Це просто вокзал!

Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І відповідатимуть вони так само – і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо особистості всіх тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на українську землю".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!