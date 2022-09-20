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Стали відомі деталі контракту Луїса з клубом.

Луїс Суарес залишить Насьональ перед тим, як приєднатися до збірної Уругваю на чемпіонаті світу 2022 року.

Суарес завершив повернення в клуб свого дитинства в червні, хоча й натякав на те, що хоче залишитися в Європі, з посиланнями на повернення до Прем'єр-ліги.

35-річний гравець вразив у своєму другому періоді в Монтевідео, забив чотири голи у восьми матчах чемпіонату.

Його повернення в Насьональ відбулося за короткостроковою угодою, але клуб відмовився розголошувати подробиці того, як довго він залишиться в Уругваї, але президент клубу Хосе Фуентес тепер прояснив ситуацію.

Суарес сповнений рішучості очолити атаку Уругваю в Катарі, будучи найкращим бомбардиром Ла Селесте за весь час, і ігрова практика у Насьоналі допоможе йому підготуватися до мундіалю.

"Коли чемпіонат Уругваю закінчиться, Суарес піде, ось як ми організували його угоду".

"Це те, про що ми домовилися, і він доклав величезних зусиль, щоб приїхати сюди. Я говорю це, щоб уникнути очікувань фанатів. Суарес піде. Ми запитали його, і він відповів те саме, що й раніше".

Насьональ налаштований на захоплюючу гонку за титул у кінці сезону.