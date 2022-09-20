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Неочікувана інформація від функціонера.

Президент Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Віко Желькович розповів про дозвіл від УЄФА на проведення матчу з рашкою.

"Ми звернулись та отримали повну згоду УЄФА, щоб зіграти цей матч із РФ. Нам дозволяють грати. Вони призупинили участь Росії, якщо йдеться про офіційні матчі. Але якщо ми говоримо про товариські матчі, то заборони немає", — сказав функціонер.

Невідомо, ким будуть боснійці грати цей "поєдинок", адже усі лідери національної команди, які пам'ятають про 1999 рік, відмовились їхати на гру у СПБ. У цей список увійшли Едін Джеко, Міралем П'яніч та інші статусні футболісти.

Раніше повідомлялось, що через цей матч УЄФА може відсторонити збірну Боснії та Герцеговини, а також виключити команду зі всіх своїх фінансових програм.